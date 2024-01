Atelier du Labo : Le Montage Image Studio Nantais – Creative Maker Nantes, samedi 17 février 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-02-17 10:30 – 16:30

Gratuit : non 35 € Billetterie : helloasso.com

Atelier du Labo Creative Maker – « Le Montage Image » Hélène Blanpain est monteuse et formatrice de monteuses et monteurs professionnels à l’école CinéCréatis. Elle a été la collaboratrice de nombreux réalisateurs et réalisatrices primés, et de renommée internationale, comme Alice Diop (Lion d’argent du meilleur premier film 2022). Elle animera un atelier montage dans une approche à la fois méthodologique, technique et artistique. Lors de cet atelier, nous utiliserons le logiciel Adobe Première Pro pour explorer le rôle du montage dans la fabrication d’un film. Quelques visionnages d’extraits de films permettront d’éclairer la pratique filmique. Au programme : Introduction sur le montage Initiation au logiciel Première Pro : les principaux outils Le signal vidéo : quelques fondamentaux pour effectuer les bons réglages Préparer le montage : dérusher et organiser les chutiers La méthodologie : quelques « trucs » pour simplifier la progression du montage Monter et Raconter : choix des plans et structure des séquences, les impacts sur la narration Monter et Raccorder à l’image et au son : les enjeux pour le film (continuité, rythme et émotions) Les ateliers du Labo s’adressent à toute personne souhaitant se perfectionner dans le domaine du cinéma. Tous les niveaux sont les bienvenus et le matériel sera fourni par l’association. Si vous souhaitez travailler sur des rushs à vous (de fiction plutôt que documentaire), merci de nous l’indiquer lors de votre inscription Public : à partir 15 ans – 10 participants max

Studio Nantais – Creative Maker Nantes 44000

0285529039 https://www.creativemaker.fr/