Atelier Casting – Creative Maker Studio Nantais, 16 décembre 2023, Nantes.

2023-12-16

Horaire : 10:30 16:30

Gratuit : non Tarif unique : 35 € Billetterie : helloasso.com à partir de 15 ans

Rendez-vous le samedi 16 décembre 2023 avec Nathalie N’Songan, comédienne et directrice de casting, qui animera un atelier autour du casting Lors de cet atelier, nous chercherons à comprendre le rôle central du casting dans la globalité du processus de création d’un film. Au programme : – Qu’est-ce que le casting ? – Le lien entre le scénario et le casting. – Comment préparer un casting ? – Côtés comédiens, quels sont les outils nécessaires pour candidater ? – La place de la directrice de casting au sein de l’équipe d’un film. – Chef de file, être référent d’un groupe de figurants. – La self tape, un outil incontournable lors du casting mise en pratique. Public : à partir de 15 ans

Studio Nantais – Creative Maker Nantes 44000

0285529039 http://www.creativemaker.fr