Danses Israéliennes – Portes Ouvertes Studio May B, Paris (75)

Danses Israéliennes – Portes Ouvertes Studio May B, Paris (75), 2 avril 2023, . Danses Israéliennes – Portes Ouvertes Dimanche 2 avril, 19h00 Studio May B, Paris (75) 10€ Danses libres du répertoire israélien puis enseignement de nouvelles danses. source : événement Danses Israéliennes – Portes Ouvertes publié sur AgendaTrad Studio May B, Paris (75) 18, Rue Geoffroy l’Asnier Studio May B, 75004 Paris, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/41869 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-02T19:00:00+02:00 – 2023-04-02T22:00:00+02:00

2023-04-02T19:00:00+02:00 – 2023-04-02T22:00:00+02:00 nivernais 75

Détails Autres Lieu Studio May B, Paris (75) Adresse 18, Rue Geoffroy l'Asnier Studio May B, 75004 Paris, France Age max 110 Lieu Ville Studio May B, Paris (75)

Studio May B, Paris (75) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//