Les vases communicants Studio Marie Rolland, 29 mars 2023, Paris.

Les vases communicants 29 mars – 2 avril Studio Marie Rolland

Découvrez les vases communicants, une exposition mettant à l’honneur différents artisans et savoir-faire au travers d’un objet commun, le vase !

Studio Marie Rolland 27 rue Saint-Paul Quartier Saint-Gervais Paris 75004 Île-de-France [{“link”: “mailto:contact@marierolland.fr”}]

Le vase, objet séculaire, est source d’expérimentations et terrain de jeu pour les artisans d’art et/ou designers.

Avant même leur fonction première, accueillir des fleurs, les vases sont avant tout synonyme de savoir-faire et de mise en valeur des matières de façon créative, surprenante et désirable.

Entre tradition et innovation, ces vases sont le reflet de la créativité de cette nouvelle génération d’artisans designers engagés.

Retrouvez une sélection de vases, dessinés et fabriqués par des artisans d’art aux savoir-faire singuliers. Seul, ou en collaboration, ces artisans d’art mettent à l’honneur leurs matières de coeur et leurs pratiques pour “sublimer le quotidien“.

Visite libre

Du mercredi 29 mars au Dimanche 2 avril de : 11h à 19h

Nocturne mercredi 29 mars de : 19h à 22h

Studio Marie ROLLAND

Pour plus d’informations – contact@marierolland.fr // 06 68 37 27 92



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-29T11:00:00+02:00

2023-04-02T19:00:00+02:00

Clothilde Rolland