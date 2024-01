MAGLOIRE STUDIO MARIE-BELL-TH DU GYMNASE Paris, mardi 20 février 2024.

MAGLOIRELOIN DE FORT BOYARD…MAGLOIRE OFFRE AU PUBLIC UNE ÉNORME SURPRISEPour la première fois seul en scène, Magloire propose avec Vaut-il mieux prier ou jouer à la loterie un spectacle à la fois profond et drôle, à la manière de Woody Allen.C’est une révélation, car on découvre un « autre » Magloire Delcros : un humoriste un peu provocateur, mais aussi un intellectuel, un humaniste d’une sensibilité bouleversante, un être à la fois rationaliste et mystique, sûr de lui et vulnérable.La question « Vaut-il mieux prier ou jouer à la loterie » entraîne Magloire sur des terrains parfois glissants :Les règles du marketing s’appliquent-elles à la prière ? Peut-on se dire à la fois athée et croyant ?Comment éviter d’inviter Dieu à un dîner de cons ?Comment contacter le service après-vente de la prière ?Vaut-il mieux s’adresser à Dieu où à ses assistants ?Dans Vaut-il mieux prier ou jouer à la loterie, Magloire offre au public la lecture des plus belles prières du monde : des textes lumineux, qui prouvent que nous appartenons à une humanité diverse et universelle à la fois… et que nous devons partager notre richesse et nos espoirs.Vaut-il mieux prier ou jouer à la loterie : le seul-en-scène le plus inattendu de la saison.

Tarif : 27.38 – 27.38 euros.

Début : 2024-02-20 à 19:30

STUDIO MARIE-BELL-TH DU GYMNASE 38 Boulevard de Bonne Nouvelle 75010 Paris 75