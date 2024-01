MARCEL & REYNALDO STUDIO MARIE-BELL-TH DU GYMNASE Paris, jeudi 1 février 2024.

MARCEL & REYNALDOFrédéric Lepage fait revivre la relation de Marcel Proust avec le compositeur Reynaldo Hahn, grand oublié des célébrations de l’année 2022.Un face à face surprenant et réjouissant mis en scène par Emmanuel Marfoglia, illustrant les sentiments puissants et universels qui peuvent lier deux êtres au talent éblouissant. Le jeune prodige Thomas Marfoglia joue, chante et s’accompagne au piano. Avec Jean-Christophe Brétignière dans le rôle d’un intime inattendu de Marcel Proust.Un spectacle musical d’une durée de une heure et quinze minutes

Tarif : 25.70 – 25.70 euros.

Début : 2024-02-01 à 19:30

Réservez votre billet ici

STUDIO MARIE-BELL-TH DU GYMNASE 38 Boulevard de Bonne Nouvelle 75010 Paris 75