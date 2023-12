KARMIC STUDIO MARIE-BELL-TH DU GYMNASE Paris, 29 décembre 2023, Paris.

KARMICMystère, Humour , Symbolisme, Intuition et Interaction avec le public sont au rendez-vous du show musical et théâtral : KARMIC.Ce seule en scène divertissant est un voyage unique vers le pays du bien-être.Sonia Elgarrot porte, avec humour et sensibilité, à votre connaissance ses mystérieuses passions au-delà du visible et à l’écoute des signes du destin pour vous divertir et vous détendre. Un regard décalé, optimiste et bienveillant sur notre quotidien et l’actualité.L’Amour est le thème principal de Karmic…Au fil du spectacle des chansons électro, composées et interprétées en live par Sonia, ponctuent les moments parlés et les passages d’interaction avec le public.Sonia Elgarrot seule en scène, mais entourée pour vous apporter bonne humeur et sérénité…Auteure compositrice de KARMIC : Sonia ElgarrotTout public dès 8 ansDurée : environ 70 minutes

Tarif : 11.50 – 21.00 euros.

Début : 2023-12-29 à 19:30

STUDIO MARIE-BELL-TH DU GYMNASE 38 Boulevard de Bonne Nouvelle 75010 Paris