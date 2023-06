Atelier initiation aux danses klezmer Studio Loire Centre Culturel Vincent Malandrin, Les Ponts-de-Cé (49), 17 juin 2023, .

Atelier initiation aux danses klezmer Samedi 17 juin, 10h00 Studio Loire Centre Culturel Vincent Malandrin, Les Ponts-de-Cé (49) Gratuit

Ateliers initiation aux danses klezmer

Dans le cadre de l’accueil du Beygale Orkestra le 2 Juillet au festival des**Traver’Cé musicales**, venez vous initiez en toute convivialité aux danses klezmer sur 2 ateliers proposés les 17 et 24 juin.

Les danses klezmer sont issus du répertoire des danses yiddishs d’Europe de l’Est. Ce sont des danses généralement collectives, très joyeuses et festives. Les ateliers seront animés par Marie-Amélie Gayard, danseuse et musicienne. A la suite de cette initiation, vous pourrez devenir le temps d’une soirée les danseurs du Beygale Orkestra le 2 juillet prochain, aux Travers’Cé, pour entraîner le public dans un bal joyeux, festif et convivial !

Ateliers les samedi 17 et 24 juin de 10h à 13h..

Tout public – à partir de 12 ans pour les enfants non accompagnés.

Centre Culturel Vincent Malandrin – 2 Rue Charles de Gaulle, 49130 Les Ponts-de-Cé

Inscriptions et renseignements sur mediationculturelle@ville-lespontsdece.fr

source : événement Atelier initiation aux danses klezmer publié sur AgendaTrad

Studio Loire Centre Culturel Vincent Malandrin, Les Ponts-de-Cé (49) 2, Rue Charles de Gaulle

Studio Loire Centre Culturel Vincent Malandrin, 49130 Les Ponts-de-Cé, France [{« link »: « mailto:mediationculturelle@ville-lespontsdece.fr »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/43341 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-17T10:00:00+02:00 – 2023-06-17T13:00:00+02:00

2023-06-17T10:00:00+02:00 – 2023-06-17T13:00:00+02:00

nivernais atelier