OPERATION CINEMA Studio Lanester Lanester

OPERATION CINEMA 23 et 30 octobre Studio Lanester Habitant.e.s de Lanester ( 11-25ans) [ INFO JEUNES : OPERATION CINEMA ] L'opération cinéma fait son grand retour pour les vacances d'automne !! COMMENT BENEFICIER DE L'OFFRE ?

A destination des Lanestériens âgés de 11 à 25 ans

1 Place par personne, c’est aux JEUNES de venir chercher leur place pour rappel

A retirer à l’info jeunes exclusivement sur nos horaires d’ouverture Les places sont limitées à 1 par personne et par période, chaque personne souhaitant une place doit venir l’a récupérer par elle même ! Studio Lanester Rue des déportés Lanester Lanester 56600 Morbihan Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-23T08:00:00+02:00 – 2023-10-23T08:30:00+02:00

cinema culture infojeunes lanester lanesterjeunesse infojeuneslanester

Studio Lanester
Rue des déportés Lanester
Ville Lanester
Morbihan

