Bal pieds nus 2 – Atelier – Basile brémaud – Spécial bourrée 3 Studio la nef, Montpellier (34) Bal pieds nus 2 – Atelier – Basile brémaud – Spécial bourrée 3 Studio la nef, Montpellier (34), 14 novembre 2023, . Bal pieds nus 2 – Atelier – Basile brémaud – Spécial bourrée 3 Mardi 14 novembre, 20h30 Studio la nef, Montpellier (34) 4 – 8 – 18 -15 Studio la nef, Montpellier (34) 15bis, Rue Lamartine

Studio la nef, 34000 Montpellier, France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-14T20:30:00+01:00 – 2023-11-15T00:30:00+01:00

2023-11-14T20:30:00+01:00 – 2023-11-15T00:30:00+01:00 baltrad balfolk Détails Autres Lieu Studio la nef, Montpellier (34) Adresse 15bis, Rue Lamartine Studio la nef, 34000 Montpellier, France Age max 110 Lieu Ville Studio la nef, Montpellier (34) latitude longitude 43.605729;3.885235

Studio la nef, Montpellier (34) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//