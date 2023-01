Bal pieds nus – Before du bal electro Studio la nef, Montpellier (34), 10 février 2023, .

RESERVATION : fortement conseillée voir indispensable. On sera sur une petite jauge. On aimerait ne pas refuser des gens cette fois ! Pour s’échauffer en douceur pour le Bal Electro des Trad’s Sessions à Victoire 2, le Collectif YAO vous invite à un “bal before” en douceur. Quelques petites consignes :**Réserve ta place,* pour préserver le voisinage, et la salle.Pour cela un petit sms au 0782202184 – ou une réservation directement sur Helloasso c’est encore mieux !On ouvre la billetterie bientôt ! Bal acoustique et pieds nus :Prévois des chaussettes ou des chaussons de danses. On préserve le parquet de la NEF. Gardez vos Gros Sabots pour le lendemain.On vient pour danser, on préserve un niveau sonore faible : la musique sera en acoustique. La deuxième partie est autogérée :Dans un esprit de veillée, et de réappropriation de la musique par les “non-musiciens”, qui en fait le sont, nous serons tous danseurs-musicien.n.es dans cette seconde partie.Privilège aux chants, à répondre et à danser, pour que tout le monde puisse participer. Mais les instruments sont + que bienvenues !!!Amène tes paroles de chansons, chauffe toi la voix, révise tes standards trad’s, tes pas de danses pour les expliquer, et viens partager !Au programme : chants gallos, suite de bourrées, rondes du quercy, rondeaux, branlous, branle d’aussau… On vous prépare quelques chants pour lancer la machine !20h45 : Entrée.21h : Début du bal.22h15 : Bal Autogéré Entrée : 8e + D’infos bientôt sur la billetterie et autres détails ! Le petit bal Trolk de Théophraste*Théophile JOUBERT : Violoncelle, saz, chant.Ni trad ni folk : Entre répertoire traditionnel du sud-ouest, compositions et improvisations, Théophraste propose un bal trolk profondément ancré dans l’instant. Théophile Joubert est membre de : Yenalaba, duo Joubert/Marsac, et de la formation professionnelle Caminaires sur la musique occitane et la modalité, chapeauté par Xavier Vidal et le Label Sirventès.

