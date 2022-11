Concert à danser Guvetch Studio Juillaguet, Boisné-la-Tude (16)

Concert à danser Guvetch Studio Juillaguet, Boisné-la-Tude (16), 4 décembre 2022, . Concert à danser Guvetch Dimanche 4 décembre, 15h30 Studio Juillaguet, Boisné-la-Tude (16)

10€

avec Guvetch Studio Juillaguet, Boisné-la-Tude (16) 7, Rivière Studio Juillaguet, 16320 Boisné-la-Tude, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/39879 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Guvetch présente une création appelée « concert à danser » qui comme son nom l’indique s’écoute et se danse. En effet si le spectacle débute par de l’écoute d’air traditionnels bulgares, le public est ensuite invité à danser sur des airs traditionnels bulgares et d’Occitanie arrangés par Guvetch. Les danses volontairement très simples sont menées par Karina maitresse de danse. Pas besoin d’être un expert en danse traditionnelle, les danses sont collectives ce qui facilite l’intégration d’un maximum de public y compris les plus jeunes. Le spectacle dure environ 2 heures. source : événement Concert à danser Guvetch publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-04T15:30:00+01:00

2022-12-04T19:30:00+01:00

Détails Autres Lieu Studio Juillaguet, Boisné-la-Tude (16) Adresse 7, Rivière Studio Juillaguet, 16320 Boisné-la-Tude, France Age maximum 110 lieuville Studio Juillaguet, Boisné-la-Tude (16)

Studio Juillaguet, Boisné-la-Tude (16) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//