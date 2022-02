Studio Jeunes Audenge, 14 février 2022, Audenge.

Studio Jeunes Audenge

2022-02-14 – 2022-02-25

Audenge Gironde Audenge

Studio jeunes : c’est un « Club » pour Ado entre 11 et 14 ans dont le programme d’activité est équilibré mêlant activités sportives et culturelles, temps de loisirs collectifs, et projets tournés autour de thèmes comme la citoyenneté, le développement durable ou l’intergénérationnel.

Le programme des vacances de février est en ligne avec encore le plein d’animations et une thématique autour de l’environnement.

Par exemple les jeunes vont pouvoir réaliser un massif de fleurs ou fabriquer des pièges à frelons tandis qu’ils auront également la possibilité d’aller au bowling ou au laser game. Un savant mélange d’apprentissage de la citoyenneté et de pur loisirs…sympa…

Informations et programme : https://www.ville-audenge.fr/studio-jeunes/

+33 5 56 03 04 49

Audenge

