TOUTE UNE VIE SANS SE VOIR STUDIO HEBERTOT Paris, 14 mars 2024, Paris.

Véronique Sanson et Michel Berger ou l’incarnation du mythe d’Eurydice et d’Orphée. Et si les chansons de V. Sanson et M. Berger devenaient les airs d’un Orphée et Eurydice moderne ? Une relecture pop du mythe des amants séparés. En 1949 naît une héroïne. Celle qui deviendra la première chanteuse pop française. Celle qui quittera son amoureux comme dans un film, en allant acheter des cigarettes. En 1973, Véronique Sanson quitte Michel Berger. Et même si elle regrettera la manière dont elle l’a fait, elle ne regrettera jamais son départ. Et cette culpabilité nourrira la majorité de ses chansons. Michel et Véronique vont s’écrire tout au long de leurs discographies, à travers des chansons que l’on retrouve parfois au fond de vieux disques, parfois au grand jour des ondes radio. On y découvre, comme un trésor, une relation épistolaire passionnée, révélant le manque et la souffrance d’être loin. Cette histoire, qui dépasse largement ce couple romantique, contient tous les ingrédients d’un mythe, y incarnant les aspects de la condition humaine. Toute une vie sans se voir propose comme une relecture moderne d’Orphée et Eurydice, ces deux amants condamnés à ne plus pouvoir se regarder.Auteur : Julie Rousseau et Bastien LucasMise en scène : Stéphane Olivié-BissonDistribution : Julie Rousseau et Bastien LucasDurée : 1h15

Tarif : 12.00 – 32.90 euros.

Début : 2024-03-14 à 19:00

STUDIO HEBERTOT 78 BIS BD DES BATIGNOLLES 75017 Paris 75