L’EFFET PAPILLON STUDIO HEBERTOT Paris, 4 février 2024, Paris.

Découvert en 1961, ce phénomène insinue que les moindres petits évènements peuvent déterminer des phénomènes qui paraissent imprévisibles. Et si nos choix n’étaient donc pas vraiment libres, mais plutôt le fruit d’un effet papillon ? Un spectacle de mentalisme poétique où chaque choix compte. Vous pensez que vos choix sont libres ? Imprévisibles ? Peut-être pas… Vous avez sûrement déjà entendu parler de l’Effet Papillon. Découvert en 1961, ce phénomène insinue que les moindres petits évènements peuvent déterminer des phénomènes qui paraissent imprévisibles et incontrôlables. Ainsi, les battements d’ailes d’un papillon au Brésil peuvent engendrer une tornade au Mexique. Et si nos choix n’étaient donc pas vraiment libres, mais plutôt le fruit d’un effet papillon ? Le mentaliste Taha Mansour vous invite à un voyage mental poétique et bluffant dans lequel vous êtes incités à remettre en question la perception que vous avez du monde environnant. Lecture de pensées, influence, voyance, autant de phénomènes mystérieux vous attendront lors de ce voyage… Ouvrez bien grands les yeux, et vivez pleinement l’expérience de l’Effet Papillon ! Nommé spectacle magique de l’année (FFAP 2023).Auteur : Taha Mansour

Tarif : 12.00 – 32.90 euros.

Début : 2024-02-04 à 19:00

STUDIO HEBERTOT 78 BIS BD DES BATIGNOLLES 75017 Paris 75