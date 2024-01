LE COEUR AU MEME ENDROIT – Le Cœur au même endroit STUDIO HEBERTOT Paris, 29 janvier 2024, Paris.

Une femme qui ne croit plus aux contes de fée fait passer une audition pour son piano-bar. Un homme, sûr de son pouvoir de séduction, entre dans le studio de répétition. Est-ce vraiment la musique qui va les réunir ? PitDans un studio de répétition, « Il » rencontre « Elle ». Il, chanteur vieillissant vient passer une audition. Elle, recherche une voix pour son piano bar. Ils font connaissance, se racontent, chantent… Lui qui n’ignore pas que sa carrière est derrière lui espère encore pouvoir chanter et séduire ; Elle, l’accueille et l’auditionne, étonnée par ce personnage aussi exubérant que séduisant. Alors, histoire banale de séduction ou intrigue qui attrape le spectateur ? Auteur : Christophe PeyrouxMise en scène : Thierry WalkerDirection musicale : Jean-Luc ThibaultParoles et musique : Virginie Lange et Christophe PeyrouxProduction : Cham ProductionDistribution : Bénédicte Pellerin et Christophe PeyrouxDurée : 1h10

Tarif : 12.00 – 32.90 euros.

Début : 2024-01-29 à 19:00

STUDIO HEBERTOT 78 BIS BD DES BATIGNOLLES 75017 Paris 75