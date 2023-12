FLY ME TO THE MOON STUDIO HEBERTOT Paris, 27 janvier 2024, Paris.

Une ode à l’amitié et aux différences.Maggy et Jack vont se rencontrer fortuitement par téléphone et échanger leur quotidien et leurs difficultés. En dépit de leurs différences et des kilomètres qui les séparent, ils vont peu à peu se découvrir et se révéler à eux mêmes. Cette amitié inattendue va les pousser à aller au-delà de leurs limites et transformer le cours de leur destinée. Car rien n’est impossible en 1969, à l’aube du premier pas sur la lune. Fly me to the moon est un conte moderne qui questionne sur la force du rêve, aborde avec tendresse et humour le sujet de la maladie, du racisme et de tous les barrages à la liberté dans un contexte de révolution sociale et culturelle. Auteur : Virginie Mathelin et Jean-Luc BertinMise en scène : Virginie Mathelin et Jean-Luc BertinScénographie : Stéphanie VareillaudLumières : Jean-Luc ChanonatCostumes : Le Lab Teddy ParraMusique originale : Alexandre SaadaAnimation : Laura Van MoereProduction : Compagnie du SemeurVoix : Aurélie Boquien, Benoît Basset et Cerise BlocDistribution : Laure Millet et Samir AdameDurée : 1h5

Tarif : 12.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-01-27 à 17:00

STUDIO HEBERTOT 78 BIS BD DES BATIGNOLLES 75017 Paris 75