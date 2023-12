CRUSOE REPART – Crusoé repart STUDIO HEBERTOT Paris, 24 janvier 2024, Paris.

Crusoé repart tire son origine du roman « Vendredi ou les limbes du Pacifique » de Michel Tournier. L'équipe nous propose ici une version résolument extravagante du mythe de l'homme isolé face à un « autre », exaspérant, et qui va le pousser dans ses ultimes retranchements. Auteur : Marie-Élisabeth Cornet, Dominique Langlais et Doriane MoretusMise en scène : Doriane Moretus et Marie-Élisabeth CornetScénographie : Alwyne de DardelLumières : Christophe SchaefferCréation sonore : Alice LoupConstruction : Steve Duprez

Tarif : 12.00 – 32.90 euros.

Début : 2024-01-24 à 19:00

STUDIO HEBERTOT 78 BIS BD DES BATIGNOLLES 75017 Paris 75