LA FAMILLE CROQUEMBOUCHE STUDIO HEBERTOT Paris, 20 janvier 2024, Paris.

Le restaurant de la Famille d’Ogres Croquembouche n’a plus d’enfants à cuisiner ! Mais l’arrivée d’une fillette pas très sage est une bénédiction. Un mois pour la faire grossir et les affaires reprennent … Ce mois va changer leur vie !Rien ne va plus pour la Famille Croquembouche ! Pour leur restaurant de spécialités culinaires à base d’enfants désobéissants, c’est la crise. On manque cruellement d’enfants pas sages. Heureusement, l’arrivée inopinée d’une fillette, qui a besoin qu’on la cache parce qu’elle a volé et menti, est une bénédiction pour les ogres. Enfin quelque chose à cuisiner. La petite est maigrichonne et les commandes à satisfaire nombreuses. Les Croquembouche décident cependant de patienter un mois, le temps de faire grossir la maigrelette. Ce mois va changer leur vie… Auteur : Carl HallakMise en scène : Patrick CourtoisMusique : Ben WallaceCostume : Anna Maria Di MambroProduction : Voyez-Moi-ÇaDistribution : Audrey G. Scott, Catherine Salamito, Fabrice Banderra et Nathan HadjajeDurée : 1h20

Tarif : 12.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-01-20 à 14:30

STUDIO HEBERTOT 78 BIS BD DES BATIGNOLLES 75017 Paris 75