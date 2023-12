DEUX MAINS LA LIBERTE – Deux mains la liberté STUDIO HEBERTOT Paris, 29 décembre 2023, Paris.

L’histoire la plus invraisemblable du 20e siècle, que personne ne connaît !L’histoire la plus invraisemblable du 20ème siècle que personne ne connaît Berlin 1939, QG de la SS. « Celui qui sauve une vie, sauve l’Humanité entière » paroles du Talmud et du Coran. Ce simple médecin en thérapie manuelle, le Dr Kersten en sauvera plus de cent mille en choisissant de soulager par ses massages un des plus proches disciples du Mal fait homme, Himmler. L’humanité est capable du pire et c’est ce qu’elle retient le mieux, mais elle est aussi capable du meilleur. D’après une histoire vraie. Auteur : Antoine Nouel avec la participation de Frank BauginMise en scène : Antoine NouelLumière : Denis SchleppSon et images : Philippe BozoDistribution : Antoine Nouel, Philippe Bozo et Éric AubrahnDurée : 1h15

Tarif : 12.00 – 32.90 euros.

Début : 2023-12-29 à 21:00

STUDIO HEBERTOT 78 BIS BD DES BATIGNOLLES 75017 Paris 75