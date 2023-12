IL EST INTERDIT DE VIEILLIR STUDIO HEBERTOT Paris, 27 décembre 2023, Paris.

On n’est pas sérieux quand on a soixante-dix-sept ans ! Successivement plombé par les images d’un impitoyable et grotesque « Inspecteur du corps » et exalté par les envolées lyriques d’une délicieuse « Célébrante du corps » il fait son cinéma. Mais c’est par le théâtre et l’invention d’une langue qu’il fera sa cure de jouvence. Ce pionnier du Ciné-Théâtre a promené un personnage de Grugru, muet et inspiré par Keaton, Tati et Chaplin, dans le fond entier revient avec lui quelques 30 ans plus tard. Mais cette fois il parle… et il est vieux. Vieux ? Pas vraiment. Pas longtemps ! La mixture magique du Cinéma et du théâtre va opérer, et le régénérer. Talonné par « l‘Inspecteur du corps », exalté par « la Célébrante du corps », revitalisé par l’imaginaire et la fantaisie, il va retrouver une nouvelle jeunesse en s’inventant une nouvelle langue. Entre autre. Auteur : Henri GruvmanMise en scène : Henri GruvmanAssistante mise en scène : Marie-Hélène ChioccaLumière : Philippe Sazerat

Tarif : 12.00 – 32.90 euros.

Début : 2023-12-27 à 21:00

Réservez votre billet ici

STUDIO HEBERTOT 78 BIS BD DES BATIGNOLLES 75017 Paris