QUAND JE SERAI GRAND, – Quand je serai grand, je serai Nana Mous STUDIO HEBERTOT Paris, 2 octobre 2023, Paris.

QUAND JE SERAI GRAND, – Quand je serai grand, je serai Nana Mous STUDIO HEBERTOT a lieu à la date du 2023-10-02 à 19:00:00.

Tarif : 12 à 32.9 euros.

Le rêve est le seul chemin qui permette d’atteindre l’inaccessible.Rêver ça sert à se lever le matin, à traverser la journée et la vie aussi. Ne me demandez pas qui je suis, mais plutôt de quel rêve je viensQuand il sera grand, c’est décidé, il sera Nana Mouskouri, ce n’est pas un métier évidemment, c’est un destin, un rêve qu’un petit garçon à la bouille ronde, déjà différent des autres, décidera de poursuivre contre vents et marées, l’amour en héritage et la liberté en bandoulière.Milou n’est pas un gamin comme les autres. Solitaire et rêveur, un soir il est touché par la grâce… ou plutôt par la voix de Nana Mouskouri, qu’il découvre à la télévision. La vie du jeune garçon s’éclaire soudain comme la flamme sur un bec de gaz. C’est décidé : quand il sera grand, il sera Nana Mouskouri ! Milou se heurte alors à quelques obstacles : il n’est pas grec, n’a pas de longs cheveux noirs, ne porte pas de lunettes et, comble de la déveine, c’est un garçon ! Mais Milou n’a pas l’habitude de baisser les bras… Adapté du roman éponyme, et inspiré d’une histoire vraie, le texte de David Lelait-Helo porté par Didier Constant nous fait passer du rire aux larmeset nous invite à ne jamais renoncer à nos rêves… Les plus fous soient-ils.Auteur : David Lelait-HeloAdaptation : Virginie LemoineMise en scène : Virginie LemoineDistribution : Didier ConstantDurée : 1h15

STUDIO HEBERTOT

78 BIS BD DES BATIGNOLLES Paris 75017

