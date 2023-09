DERNIERES NOTES – Dernières notes STUDIO HEBERTOT Paris, 1 octobre 2023, Paris.

DERNIERES NOTES – Dernières notes STUDIO HEBERTOT a lieu à la date du 2023-10-01 à 17:00:00.

Tarif : 12 à 32.9 euros.

La dernière soirée de Romain RollandNoël 1944. Au seuil de la mort, le Prix Nobel de Littérature revient sur les engagements de toute une vie et sa grande passion, Beethoven.Noël 1944. Au seuil de la mort, le Prix Nobel de Littérature revient sur les questions qui l’ont toujours hanté, le pacifisme, l’attitude face aux totalitarismes, le rôle des intellectuels en politique, l’avenir de l’Europe, la religion. Et bien sûr la musique, avec en son cœur : Beethoven.P24 décembre 1944. Romain Rolland est seul chez lui à Vézelay. Agé et malade, il va s’éteindre quelques jours plus tard, le 30 décembre. Le prix Nobel de littérature, conscience morale de toute une génération, s’en doute : cette veillée de Noël est pour lui la dernière. Assis non loin de son piano, son esprit vagabonde. Il revient sur toutes les questions qui l’ont hanté depuis sa jeunesse : le pacifisme, l’attitude à adopter face aux totalitarismes, le rôle des intellectuels dans la politique, l’avenir de la France et de l’Europe, la religion. Et la musique bien sûr qui s’entremêle à ses réflexions. De temps à autre, il se rend à son piano. Au moment où il sent que la vie va lui échapper, le grand écrivain a une dernière aspiration : jouer l’ultime sonate, l’opus 111, de celui à qui il a consacré une grande partie de son œuvre et fini par s’identifier : BeethovenAuteur : Michel MollardMise en scène : François MichonneauDistribution : Guilhem FabreDurée : 1h15

STUDIO HEBERTOT

78 BIS BD DES BATIGNOLLES Paris 75017

