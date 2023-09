GANGWOLF MOZART STAND UP STUDIO HEBERTOT Paris, 30 septembre 2023, Paris.

GANGWOLF MOZART STAND UP STUDIO HEBERTOT a lieu à la date du 2023-09-30 à 17:00:00.

Tarif : 12 à 32.9 euros.

Découvrez le GangWolf Mozart Stand Up ! Un spectacle unique alliant stand-up, récits captivants et piano classique. Rires, émotions, virtuosité !Entre récits passionnants de la vie de Mozart, anecdotes hilarantes & notes virtuoses, le GangWolf Mozart Stand Up est une fusion unique de stand up & musique classique. Dans ce seul en scène rafraîchissant, le pianiste François Moschetta vous dévoile sa relation inattendue avec le génie autrichien.François est pianiste classique et n’a jamais joué Mozart. Trop gnan-gnan à son goût. Mais un jour sa vie bascule et le voilà obligé d’interpréter sa musique. Entre récits captivants de la vie de Mozart, anecdotes hilarantes et notes virtuoses, le GangWolf Mozart Stand Up est une fusion unique de stand up et musique classique. Le pianiste vous embarque dans son monde passionnant et vous dévoile sa relation inattendue avec le génie autrichien. Un seul en scène original et rafraîchissant autant à destination des curieux que des mélomanes !Auteur : François Moschetta et Camille MoschettaDistribution : François MoschettaDurée : 1h15

Réservez votre billet ici

STUDIO HEBERTOT

78 BIS BD DES BATIGNOLLES Paris 75017

