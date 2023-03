up-cycling studio hägeli Pantin Catégories d’Évènement: Pantin

Seine-Saint-Denis

up-cycling studio hägeli, 1 avril 2023, Pantin. up-cycling 1 et 2 avril studio hägeli Le point de départ du processus créatif de Claudia Hageli est le principe du recyclage ; la réutilisation d’un élément existant afin de lui insuffler une nouvelle vie en le métamorphosant de façon à la fois radicale, subtile et inattendue.

Tout élément provenant d’un stock, que cela soit un rouleau de tissu délaissé, un vêtement invendu ou une pièce chinée peut se prêter à un jeu ludique de découpe, de déstructuration et de recomposition.

Il est question de proposer une nouvelle lecture du vêtement qui reste toujours imprégnée du geste poétique de la main qui rassemble, réunit des éléments dispersés voire contraires et du regard bienveillant envers ces matières laissées de côté : des manches d'une veste deviennent des poches ; des pointes de cravate vintage se greffent à une chute de soie pour devenir un foulard ; le croisement boutonné d'une chemise d'homme chinée s'associe à des parties d'un t-shirt en coton… studio hägeli 26 rue Pasteur 93500 Pantin

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T13:00:00+02:00

2023-04-02T14:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 upcycling Claudia Hageli

