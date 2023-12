MISS T FRANCE 2024 STUDIO GABRIEL Paris, 2 mars 2024 19:00, Paris.

MISS T FRANCE 2024 Samedi 2 mars 2024, 20h00 STUDIO GABRIEL

Le Comité Miss Trans France organise son édition annuelle pour élire une nouvelle ambassadrice pour l’année 2024. La nouvelle Miss sera un des nouveaux visages des actions menées par la communauté LGBTQI+ dans l’hexagone, et représentera également la France lors des événements internationaux liés à la transidentité.

Miss T France s’inscrit dans une démarche active de visibilité, d’égalité et d’inclusion des femmes transgenres françaises, à l’échelle nationale et internationale à travers un concours inclusif.

Le Comité MTF accompagne ses 15 candidates dans leur préparation, leur visibilité et leur insertion au sein de notre société.

La diffusion mondiale de l’élection Miss T France 2024 sur sa plateforme digitale et sur les réseaux sociaux augmentera la visibilité des femmes transgenres en France dans le monde.

Miss T France 2024 est une action engagée, moderne et bienveillante.

L’action commence une semaine avant sa diffusion sur internet , dès l’arrivée des candidates à Paris, avec une série d’activités pour promouvoir le concours (interviews et conférence de presse, contact avec le public, visites aux institutions et associations engagées dans les droits des personnes transgenres à Paris, répétitions pour le direct de la diffusion etc…)

L’élection et ses activités se derouleront au premier trimestre 2024, avant la Journée Internationale de la Visibilté Transgenre.

D’autre part , le MTF accompagnera ensuite la nouvelle Miss dans sa préparation et sa médiatisation lors de ses actions à mener en France et à l’étranger.

STUDIO GABRIEL 9 AVENUE GABRIEL 75008 Paris 75008 Quartier des Champs-Élysées Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-02T20:00:00+01:00 – 2024-03-02T23:30:00+01:00

2024-03-02T20:00:00+01:00 – 2024-03-02T23:30:00+01:00

miss trans france mtf