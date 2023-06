La Culture du Zèbre Studio Fred Bendongué – Bat. CML – Tarare Tarare, 17 juillet 2023, Tarare.

La Culture du Zèbre 17 juillet – 17 août Studio Fred Bendongué – Bat. CML – Tarare atelier gratuit, sur inscription, 12 places, spectacle ouvert à tous 60 palces

Après le seul en scène « La Culture du Zèbre », la sortie de son livre « Up-Rock Histoire de danse, histoire d’une vie », l’artiste poursuit sa recherche dans l’objectif de transmettre sa danse à un ensemble de danseur et ainsi élaborer un grand plateau dont la finalité est prévue en 2024.

L’atelier les mots/maux en mouvement

• Atelier d’écriture : comment parler de soi ou des ses aspirations

• Atelier danse : Renouer avec son corps, son attention

• Atelier d’écriture chorégraphique : mise en scène des 2 ateliers

Nous avons opté pour combiner la présentation de l’œuvre de l’artiste au sein de la structure, la présentation d’un extrait durant la résidence et la présentation du travail mené en atelier par la création d’une œuvre participative.

Les années 1980 marquent l'envol de l'animation municipale pour la jeunesse. Complétant les initiatives associatives, la mairie joue le premier rôle.

Auparavant, outre la colonie de Saint-Appolinaire, elle aidait financièrement les familles des petits Tarariens qui partaient en colonies, en camps et en centres aérés organisés par des associations notamment les Jeunes de Tarare aux Sauvages.

1972, un premier virage est opéré. Avec la fermeture de la maison de Saint-Appolinaire et l’arrêt de l’accueil des Tarariens au centre aéré du Val de Turdine aux Olmes, la Ville ouvre son propre centre aéré appelé centre de loisirs. Le changement d’air, à la campagne, n’est plus le but principal. Un but social et éducatif lui est attribué : des activités sportives, culturelles et manuelles insérées dans un projet éducatif sont proposées pendant les vacances et les mercredis sous la responsabilité de l’élu municipal André Béal. La nouvelle structure intègre les locaux de l’ancien lycée, rue Cornil rejoignant d’autres activités de la Ville (cantine scolaire, tiers temps pédagogique, garderies) et d’associations ainsi que le centre médico-scolaire. Progressivement, les habitants ne parlent plus de l’ancien lycée mais du centre municipal de loisirs, le C.M.L.

Des colonies puis des séjours (plus courts) sont organisés avec des prestataires extérieurs.

La gestion des animations socio-éducatives, selon les périodes, dépend tantôt de la mairie, tantôt de l’association para-municipale Neige et Soleil. En 1978, un animateur est embauché pour intervenir globalement auprès des écoles, des associations, des jeunes et des personnes âgées. Par la suite, des nouveautés émergent comme les « loisirs quotidiens » après le temps scolaire.

Avec des moyens matériels, humains et financiers accrus, l’attention portée à la jeunesse (4 à 25 ans) prend véritablement une autre dimension.

Lancée par le maire André Béal et terminée par son successeur Jean Besson, une première tranche de travaux (démolition, construction de salles fonctionnelles) s’effectue au C.M.L. entre 1982 et 1984. L’aménagement se poursuit entre 1986 et 1988. Le Zénith (salle de réunions et de conférences d’une centaine de places), le Hameau, le Préau etc. deviennent des noms de lieux familiers. Le site est achevé en 1996 par la réfection des abords avec une cour qui ravit les enfants. Le C.M.L. a la particularité de toujours abriter de multiples activités municipales et associatives. Tout n’est pas centralisé sur ce site, d’autres lieux sont et seront dégagés à la Plata (« 1 000 club », maison de quartier et locaux rue des frères Lumière), à la Plaine (ancienne chapelle dite Plain’accueil) et montée Pierre Barnoud (Fut’fut accueil). Accès médiathèque – parking rue de serbie – tarare

