Studio Frank Horvat Studio Frank Horvat Boulogne-Billancourt, 17 septembre 2023, Boulogne-Billancourt.

Studio Frank Horvat Dimanche 17 septembre, 13h00 Studio Frank Horvat Entrée libre

Photojournaliste, grand photographe de mode et pionnier du numérique, Frank Horvat, né en 1928 et disparu en 2020, laisse derrière lui plus d’un demi-siècle de photographies et d’archives toujours conservées dans son studio. Accueil par la fille du photographe.

Studio Frank Horvat 5 Rue de l’Ancienne-Mairie 92100 Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt 92100 Silly-Galliéni Hauts-de-Seine Île-de-France Photojournaliste, grand photographe de mode et pionnier du numérique,

Frank Horvat, né en 1928 et disparu en 2020, laisse derrière lui plus d’un demi-siècle de photographies et d’archives toujours conservées dans son studio boulonnais.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T13:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

2023-09-17T13:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

©Ville de Boulogne-Billancourt