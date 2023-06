Été radiophonique et culturel : Moving Orchestration Studio *Duuu, Folie N4 dite « Observatoire » Paris Paris Catégorie d’Évènement: Paris Été radiophonique et culturel : Moving Orchestration Studio *Duuu, Folie N4 dite « Observatoire » Paris, 1 juillet 2023, Paris. Été radiophonique et culturel : Moving Orchestration Samedi 1 juillet, 19h00, 19h30 Studio *Duuu, Folie N4 dite « Observatoire » Gratuit et ouvert à toustes De mai à septembre *Duuu organise des événements gratuits et ouverts à toustes aux abords de son studio situé dans le Folie N4 au Parc de la Villette (Paris 19e).

Le 1er juillet, l’artiste Lauren Tortil présentera sa performance Moving Orchestration exécutée par 9 sportives pratiquant le skate et le roller.

Cette performance a été créée dans le cadre de la résidence Artistes et sportifs associés avec le soutien de la Ville de Paris.

Studio *Duuu, Folie N4 dite « Observatoire »
211 avenue Jean Jaurès – Parc de la Villette
75019 Paris

