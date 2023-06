Été radiophonique et culturel : Thelma Cappello, Audrey Carmes et DJ Sundae Studio *Duuu, Folie N4 dite « Observatoire » Paris Paris Catégorie d’Évènement: Paris Été radiophonique et culturel : Thelma Cappello, Audrey Carmes et DJ Sundae Studio *Duuu, Folie N4 dite « Observatoire » Paris, 23 juin 2023, Paris. Été radiophonique et culturel : Thelma Cappello, Audrey Carmes et DJ Sundae Vendredi 23 juin, 20h00 Studio *Duuu, Folie N4 dite « Observatoire » Gratuit et ouvert à toustes De mai à septembre *Duuu organise des événements gratuits et ouverts à toustes aux abords de son studio situé dans le Folie N4 au Parc de la Villette (Paris 19e).

Ce 23 juin *Duuu accueille Thelma Cappello et Audrey Carmes pour deux concerts live et DJ Sundae pour un djset. Studio *Duuu, Folie N4 dite « Observatoire » 211 avenue Jean Jaurès – Parc de la Villette 75019 Paris Paris 75019 Paris 19e Arrondissement Paris Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-23T20:00:00+02:00 – 2023-06-23T23:59:00+02:00

2023-06-23T20:00:00+02:00 – 2023-06-23T23:59:00+02:00 ©Graphisme : Alice Bourdelon Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Studio *Duuu, Folie N4 dite "Observatoire" Adresse 211 avenue Jean Jaurès - Parc de la Villette 75019 Paris Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Studio *Duuu, Folie N4 dite "Observatoire" Paris

Studio *Duuu, Folie N4 dite "Observatoire" Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Été radiophonique et culturel : Thelma Cappello, Audrey Carmes et DJ Sundae Studio *Duuu, Folie N4 dite « Observatoire » Paris 2023-06-23 was last modified: by Été radiophonique et culturel : Thelma Cappello, Audrey Carmes et DJ Sundae Studio *Duuu, Folie N4 dite « Observatoire » Paris Studio *Duuu, Folie N4 dite "Observatoire" Paris 23 juin 2023