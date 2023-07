Cet évènement est passé Projection « La Grande Course au fromage » + atelier bruitage Studio des Ursulines Paris Catégorie d’Évènement: Paris Projection « La Grande Course au fromage » + atelier bruitage Studio des Ursulines Paris, 13 juillet 2023, Paris. Projection « La Grande Course au fromage » + atelier bruitage Jeudi 13 juillet, 14h15 Studio des Ursulines Atelier gratuit. Séance de cinéma aux tarifs habituels de la salle. Film et atelier autour du sport! La Grande Course au fromage de Rasmus A. Sivertsen Norvège | 2017 | 1h20 | animation | VF Solan et Ludwig vont braver montagnes, lacs gelés et précipices avec un fromage géant lors de la grande course au fromage.

À PARTIR DE 4 ANS + atelier bruitage d’une séquence de film sportif Studio des Ursulines 10 rue des Ursulines Paris 75005 Quartier du Val-de-Grâce Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « marine.jolivet@cip-paris.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-13T14:15:00+02:00 – 2023-07-13T15:45:00+02:00

© 2017 KMBO. Tous droits réservés Détails Catégorie d'Évènement: Paris Lieu Studio des Ursulines Adresse 10 rue des Ursulines Ville Paris

