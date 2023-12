THIBAULT CAUVIN STUDIO DES CHAMPS-ELYSEES Paris, 9 janvier 2024, Paris.

THIBAULT CAUVIN – BACH INTIMISTE « Succès, prolongation le 9 janvier »Après son concert-anniversaire complet au Théâtre du Châtelet, Thibault Cauvin donne rendez-vous pour un voyage intime dans l’œuvre de Bach… Il a choisi l’écrin du Studio des Champs-Elysées pour convier le spectateur au cœur de sa guitare et vivre ces moments comme une véritable expérience. Ces représentations exceptionnelles seront un moment suspendu et hors du temps. Inoubliable. Son nouvel album BACH, top des ventes et encensé par la critique, est disponible dès maintenantAu Studio des Champs ElyséesMardi 5 décembre, Mardi 12 décembre, Mardi 19 décembre à 20h30

Tarif : 35.00 – 61.40 euros.

Début : 2024-01-09 à 20:30

STUDIO DES CHAMPS-ELYSEES 15 AVENUE MONTAIGNE 75008 Paris 75