Studio d'enregistrement – Centre Paris anim' Hébert
Centre Paris Anim' Hébert
Paris

Paris Studio d’enregistrement – Centre Paris anim’ Hébert Centre Paris Anim’ Hébert Paris, 8 mars 2023, Paris. Du mercredi 08 mars 2023 au vendredi 07 juillet 2023 :

samedi

de 14h00 à 19h00

vendredi

de 13h00 à 17h00

jeudi

de 14h00 à 17h00

mercredi

de 16h00 à 20h00

.Public adolescents. A partir de 14 ans. Jusqu’à 26 ans. gratuit Inscriptions à l’accueil du centre auprès du régisseur. A partir du 8 mars le studio d’enregistrement du centre Hébert ouvre ses portes au public ! Accompagnement de projet Enregistrement Création de maquette / Pre mixage Beatmaking Gratuit sur rendez-vous pour les 14/26 ans, les inscriptions se font à l’accueil du centre. Créneaux d’ouverture hors vacances scolaires : mercredi – 16h à 20h

jeudi – 14h à 17h

vendredi – 13h à 17h

samedi – 14h à 19h Créneaux d’ouverture vacances scolaires : du lundi au vendredi de 14h – 18h Centre Paris Anim’ Hébert 9, rue Tchaïkovski 75018 Paris Contact : https://actisce.org/index.php/hebert 01 58 20 58 00 cpahebert@actisce.org

