Festival Ajhayo Studio Decanis Marseille, 25 novembre 2023, Marseille.

Festival Ajhayo Samedi 25 novembre, 19h30 Studio Decanis 10€

festival Ajhayo

un festival au tour de la culture Afro brésilienne

avec dès stage workshops de percussion

cette année on fait une hommage a tous les femmes et en spécial à Maria Luisa femme guerrière

Nous sommes ravis de vous inviter à une soirée exceptionnelle au Festival AJAHYO le Samedi 25 novembre 2023. Préparez-vous à vivre une expérience inoubliable avec nos invités spéciaux le groupe Forró de 4 Tokes pour un bal Forró d’exception, Pulsa Batuc et l’ensemble des percussionnistes de Tambores de Liberdade !

Voici le programme de ce spectacle explosif :

– De 19h30 à 20h00 : Tambores da Liberdade / débutants

– De 20h00 à 20h30 : Tambores da Liberdade / intermédiaires

– De 20h30 à 21h00 : Performance de Pulsa Batuc

À 21h15, préparez-vous pour un show inégalé avec Tambores da Liberdade.

Puis, à partir de 22h00 jusqu’à 23h15, plongez dans le Bal Forró de 4 Tokes pour une soirée de danse endiablée.

Pour prolonger la fête, DJ Dimë vous fera danser de 23h30 à 01h00 pour un set Afro Tropical Groove.

N’oubliez pas que vous pourrez vous restaurer et vous désaltérer sur place. Cette soirée promet d’être mémorable, alors réservez dès maintenant cette soirée du Festival AJAHYO du 25 novembre 2023 !

Entrée sur place pour le spectacle : 10 euros

Lieu : Studios Decanis 1, rue de Cadolive, 13004 Marseille

Pour réserver :

https://www.helloasso.com/associations/association-tambores/evenements/festival-ajahyo-2023

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Studio Decanis 1 rue Cadolive, 13004 Marseille Marseille 13004 Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/association-tambores/evenements/festival-ajahyo-2023 »}, {« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T19:30:00+01:00 – 2023-11-25T23:59:00+01:00

2023-11-25T19:30:00+01:00 – 2023-11-25T23:59:00+01:00