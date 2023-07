Octo Crura + Sleazyz + Strugglehead Studio Decanis Marseille, 7 juillet 2023, Marseille.

Octo Crura + Sleazyz + Strugglehead Vendredi 7 juillet, 19h30 Studio Decanis 10€ sur place

Concerts Metal Moderne, Horror Punk, Heavy Thrash Metal

Début des concerts à 19h30

► STRUGGLEHEAD (Heavy Thrash)

► MURDER AT THE PONY CLUB (Alternatif)

► SLEAZYZ (Horror Metal)

► OCTO CRURA (Metal Moderne, Indus, ITALY)

ADRESSE: LES STUDIOS DECANIS

Les Ateliers Decanis, 1 Rue de Cadolive Lot 4, 13004 Marseille

► BILLETTERIE :

TICKET SUR PLACE: 10€

► PARTENAIRES :

Nos précieux partenaires:

FERTOIS METAL FEST

THE BLOODY ROCK SHOP

► STAND :

Bar sur place

► ACCÈS :

Places de parking devant la salle.

*SLEAZYZ, STRUGGLEHEAD, MURDER AT THE PONY CLUB sont des groupes membres de Another Management.

OCTO CRURA est partenaire avec l’agence RIGHT NOW de Another Management.

www.anothermanagement.com

_____________________________________________________________

