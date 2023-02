FESTIVAL DE TRIBUTES OASIS / QUEEN Studio Decanis Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

FESTIVAL DE TRIBUTES OASIS / QUEEN Studio Decanis, 3 février 2023, Marseille. FESTIVAL DE TRIBUTES OASIS / QUEEN Vendredi 3 février, 19h30 Studio Decanis

15€

♫♫♫ Studio Decanis 1 rue Cadolive, 13004 Marseille Marseille 4e Arrondissement Marseille 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.facebook.com/114985947875628/videos/1013132279376883 »}, {« link »: « https://www.facebook.com/watch/?v=595423592301873 »}] FESTIVAL DE TRIBUTES

Vendredi 3 février 2023

Les Studios Decanis – 1, rue de Cadolive, Lot 4, 13004 Marseille

Ouverture des portes 19h30.

Bar sur place

PAF : 15 €

Règlement en espèces, pas de CB.

_______________________________________

MANCHESTER Tribute OASIS

Découvrir le groupe :

• Clip live « Don’t look back in anger »

https://www.facebook.com/114985947875628/videos/1013132279376883

_______________________________________

REPLAY THE GAME Tribute QUEEN

Découvrir le groupe :

• Clip live extraits

https://www.facebook.com/watch/?v=595423592301873

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-03T19:30:00+01:00

2023-02-03T23:30:00+01:00

