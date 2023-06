Filos en Concert Studio de l’Ermitage, Paris (75), 7 juin 2023, .

Filos en Concert Mercredi 7 juin, 20h30 Studio de l’Ermitage, Paris (75) 18€ et 15€

Sortie de l’album : Ouranos.

Les 7 musicien.ne.s du Grand Ensemble FILOS puisent dans les répertoires grecs, kurdes et turcs et nous offrent une plongée dans les musiques populaires de ces régions.La puissance des polyphonies féminines associées aux percussions persanes et orientales nous font naviguer de la Mer Ionienne à la Mer Egée, dans une volonté de rapprocher des cultures que l’histoire n’a cessé d’opposer et de morceler.

Paul Oliver : saz, laouto, mondole, chant et direction artistiqueClémence Gabrielidis : chantChristophe Montet : daf, tombak, chantRaphaëlle Yaffee : violon, chantDamien Fadat : bansuri, chantLucie Gibaux : clarinette, chantSamuel Wornom : darbuka, doholla, daf, chant

source : événement Filos en Concert publié sur AgendaTrad

Studio de l’Ermitage, Paris (75) 8, Rue de l’Ermitage

Studio de l’Ermitage, 75020 Paris, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/43179 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-07T20:30:00+02:00 – 2023-06-08T00:30:00+02:00

2023-06-07T20:30:00+02:00 – 2023-06-08T00:30:00+02:00

stage danse