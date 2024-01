Lines for Lions Studio de l’Ermitage Paris, vendredi 29 mars 2024.

Lines for Lions Nouveau répertoire du trio Vincent Courtois, Daniel Erdmann et Robin Fincker Vendredi 29 mars, 21h00 Studio de l’Ermitage

Lines for Lions

Trio Vincent Courtois Daniel Erdmann Robin Fincker

Après douze années d’existence, cinq répertoires et cinq disques dont le

célèbre «Love of Life» enregistré en Californie, une tournée aux Etats-Unis,

des dizaines de concerts dans toute l’Europe, et toujours le même

enthousiasme à se retrouver, le trio Courtois/Erdmann/Fincker a décidé

de confronter son expérience commune, son évidente complicité et surtout

un son unique, à ses naturelles réminiscences de jazz West-Coast.

Simple envie d’exploration ou nécessité de rendre hommage?

Exorcisation de vieux démons ou besoin de s’approcher toujours plus près

d’amours inassouvis?

Avec sa nouvelle création «Lines for lions », l’incontournable trio continue

inlassablement de creuser intimement et comme un seul musicien, le sillon

d’un langage qui lui est propre, nourri de ses multiples influences.

Vincent Courtois violoncelle

Daniel Erdmann et Robin Fincker saxophone ténor

Studio de l'Ermitage 8 rue de l'ermitage – 75020 PARIS Paris 75020 Quartier de Belleville Île-de-France

