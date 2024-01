La Sève présente « Chlorophylle » Studio de l’Ermitage Paris, vendredi 1 mars 2024.

La Sève présente « Chlorophylle » La Sève révèlera « Chlorophylle » son nouvel album à l’occasion de sa sortie le 12 janvier 2024 chez King Tao / InOuïe Distribution. Vendredi 1 mars, 20h30 Studio de l’Ermitage Prévente 15 euros / Sur place 18 euros

La Sève puise ses influences dans les musiques d’Afrique de l’ouest, particulièrement dans la musique Bikutsi camerounaise et la Rumba congolaise. Chlorophylle, le nouveau projet musicale de La Sève explore la musique ternaire et particulièrement le Bikutsi, qui est chanté à l’origine par

les femmes, comme une musique guérisseuse. Musique ternaire, en 6/8, rapide et très cadencée, elle est destinée à faire chalouper les hanches et taper les pieds par terre.

La Sève est composé de :

– Guillaume Cornuel guitare et voix

– Gregory Brustier guitare et voix

– Samuel Paris guitare et voix

– Frédéric Jebejian batterie, percussions et voix

Comme le fluide vital qui parcourt les plantes, La Sève, est un fluide vital qui parcourt les hanches dans le sens de la danse. Le leitmotiv du groupe depuis sa création est de faire une musique dansante, vibrante, parlant au corps, se rapprochant des musiques de bal mais sans pour autant utiliser les mêmes codes. Le groupe cherche à communiquer une énergie primaire et essentielle.

Grâce à sa nouvelle formation instrumentale, trois guitares, une batterie et trois voix, La Sève propose un son direct et particulier. Il transcende la matière sonore et le répertoire traditionnel est revisité. Les musiciens de La Sève axent leur travail musical sur les différentes combinaisons possibles entre les trois guitares, utilisant le contrepoint et différents chants qui se croisent en accords et mélodies.

Les musiciens de La Sève jouent le Bikutsi avec ce qu’ils sont aujourd’hui. Leur rumba et leur bikutsi prennent des allures de math rock. Ils multiplient les citations musicales rapprochant les musiques ternaires comme la valse, le reggae, le jazz, autant dans le son que dans les arrangements des thèmes.

Une musique complexe et demandant une certaine dextérité. Les voix chantent et scandent l’énergie de la musique jouée, elles servent et entretiennent la danse.

Studio de l'Ermitage 8 rue de l'ermitage 75020 Paris

