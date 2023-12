DISCOBOLE I compagnie & label invite Christine Salem @ Studio de l’Ermitage Studio de L’Ermitage Paris, 2 février 2024, Paris.

DISCOBOLE I compagnie & label invite Christine Salem @ Studio de l’Ermitage Vendredi 2 février 2024, 20h30 Studio de L’Ermitage 15/18€

Identifiés dans les domaines du jazz et de la world autant pour leurs projets au long cours qu’aux rencontres éphémères qu’ils organisent (Trans Kabar, Pensées Rotatives, Discobole Parties), Théo Girard et Stéphane Hoareau, artistes associés à Discobole, développent depuis des années une musique métissée qui a comme noyau dur l’improvisation et des espaces de créations instantanées propres au jazz de toutes époques.

Dans le prolongement de leurs expérimentations passées, ils ont créé un orchestre qui leur ressemble et pour la création duquel ils ont convié une icône de la musique Maloya en la personne de la chanteuse réunionnaise Christine Salem.

Le résultat est une fusion unique de sons et de styles, où les rythmes puissants du Maloya se mêlent aux harmonies sophistiquées du jazz. Le Discobole Orchestra est une expérience musicale à ne pas manquer pour tous les amateurs de jazz et de musique du monde.

Christine Salem – voix, kayamb

Discobole Orchestra

Stéphane Hoareau – guitare; Théo Girard – contrebasse; Ianik Tallet – batterie

Trompettes: Antoine Berjeaut, Hector Léna–Schroll, Achille Alvarado, Jérôme Fouquet

Sax altos: Léa Ciechelski, Cléa Torales, Florence Kraus, tba

Trombones: Morgane Pommier, Thibault Du Cheyron, Gabrielle Rachel, tba

Son: Hugo Hérédia

https://youtu.be/y4zMVIwydAc

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-02T20:30:00+01:00 – 2024-02-02T23:00:00+01:00

maloya jazz

Marie Digard pour le Dép. de Seine et Marne / Marie Planeille pour Discobole