No Mad & La Mòssa Studio de l’Ermitage Paris Catégorie d’Évènement: Paris No Mad & La Mòssa Studio de l’Ermitage Paris, 23 novembre 2023, Paris. No Mad & La Mòssa Jeudi 23 novembre, 20h00 Studio de l’Ermitage Tarif : 15€ en prévente et 18€ sur place No Mad

Au fil de sa poésie folk, No Mad parle de féminin, de générosité, d’humanité, en connexion avec le temps présent. Les mélodies aux arrangements pour violon, alto, clarinettes, guitare, violoncelle, percussions et voix sont très inspirées de la musique traditionnelle, du jazz et de la musique baroque.

5 musicien-nes/ chanteur-se-s, 0 micro & 45 bougies. Textes de Pierre Dodet

Élodie Lordet : Chant, mélodica, percussions

Pierre Lordet : Composition, clarinettes, guitare et bouzouki & chant

Nicolas Lopez : Violon, alto, footbass & chant

Elisabeth Renau : Violoncelle & chant

François Vinoche : Batterie, mélodica, guitalele, percussions & chant Studio de l’Ermitage 8 rue de l’Ermitage 75020 Paris Paris 75020 Paris 20e Arrondissement Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/no-mad-la-mossa »}] https://www.billetweb.fr/no-mad-la-mossa Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-23T20:00:00+01:00 – 2023-11-23T23:00:00+01:00

2023-11-23T20:00:00+01:00 – 2023-11-23T23:00:00+01:00 chanson folk Marc Ginot Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Studio de l'Ermitage Adresse 8 rue de l'Ermitage 75020 Paris Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Studio de l'Ermitage Paris latitude longitude 48.869968;2.391634

Studio de l'Ermitage Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/