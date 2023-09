Mama Shakers Studio de l’Ermitage Paris, 17 novembre 2023, Paris.

Mama Shakers Vendredi 17 novembre, 20h30 Studio de l’Ermitage Tarif : 15€ en prévente / 18€ sur place

Mama Shakers c’est une bourrasque de swing qui vient décoiffer un public jamais assez prévenu! Emmené par la charismatique Angela Strandberg (chant, trompette & washboard), soutenue par l’impétueux Hugo Proy (clarinette) et la rythmique sauvage de William Öhlund (banjo), Baptiste Hec (guitare) et Gabriel Seyer (contrebasse), Mama Shakers s’approprie les standards désormais centenaires de la grande époque du jazz populaire. Explorant tour à tour le swing fou de la New Orleans, la country profonde du Tennessee ou le vieux blues de Memphis, ce groupe fougueux fait la part belle aux harmonies vocales pour un show communicatif dont on ne ressort pas indemne.

Angela Strandberg : trompette, washboard, voix Lead

Hugo Proy : clarinette, choeurs

Baptiste Hec : guitare, voix lead

William Öhlund : banjo, choeurs

Gabriel Seyer : contrebasse, choeurs

Studio de l’Ermitage 8 rue de l’Ermitage 75020 Paris Paris 75020 Paris 20e Arrondissement Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/mama-shakers »}] https://www.billetweb.fr/mama-shakers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-17T20:30:00+01:00 – 2023-11-17T23:30:00+01:00

