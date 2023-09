Oriane Lacaille Studio de l’Ermitage Paris, 16 novembre 2023, Paris.

Oriane Lacaille Jeudi 16 novembre, 20h00 Studio de l’Ermitage Tarif : 15€ en prévente / 18€ sur place

Oriane Lacaille, autrice-compositrice et chanteuse-percussionniste d’origine réunionnaise, publie un premier album sous son nom. Avec la douceur des comptines ou l’ardeur de la transe, elle chante ses joies et ses colères, sur iViV qui marque l’épanouissement de sa trajectoire créolisée. Une collection de chansons entourée de ses complices qui composent son trio sur scène, et aussi d’invités inspirants : Piers Faccini, Leyla McCalla, Laura Cahen, Loy Ehrlich et son père l’accordéoniste René Lacaille.

Oriane Lacaille : chant, ukulélés, takamba, percussions.

Heloïse Divilly : batterie, percussions, chœurs.

Yann-Lou Bertrand : contrebasse, trompette, chœurs.

Studio de l’Ermitage 8 rue de l’Ermitage 75020 Paris Paris 75020 Paris 20e Arrondissement Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/oriane-lacaille1 »}] https://www.billetweb.fr/oriane-lacaille1

