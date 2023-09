Quai de la Seine Studio de l’Ermitage Paris, 14 novembre 2023, Paris.

Il y a quelques années, 5 Lillois épris de Swing reconnus pour leur virtuosité et leur énergie débordante créent le Swingin’ Partout. Après des centaines de concerts et 6 albums, un des frenchies vit en Californie et c’est un Californien qui le remplace – Robby Marshall ! Puis Aurélien Robert, Bourguignon en exil et habitué des scènes parisiennes se joint à l’affaire. Les compositions s’ouvrent sur de nouvelles contrées musicales. Jazz pour la forme improvisée, le style du groupe s’élargit par des influences world avec le même objectif initial: virtuosité et énergie débordante, Mélodies inspirantes, improvisations osées et rythmes endiablés.

Robby Marshall : Clarinette, Sax

Aurélien Robert : Guitares

Nicolas Lestoquoy : Guitares

Nicolas Peyronnet : Percussions

Hubert Fardel : Contrebasse

