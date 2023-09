La Milonga Portuaire Studio de l’Ermitage Paris, 12 novembre 2023, Paris.

La Milonga Portuaire Dimanche 12 novembre, 19h30 Studio de l’Ermitage Tarif : 13€ en prévente / 15e sur place

Le décor est planté à l’embouchure du Rio de la Plata où baigne le port de Buenos Aires, et où le tango est né à la fin du XIXe siècle. Ce sont les débuts sauvages de cette musique belle, sensuelle et déchirante qui sont ici évoqués par des musiciens aux talents hypersensibles.

On y entend le souffle primordial du bandonéon d’Olivier Manoury, invité du trio qu’il accompagne. Pour mener ce bal milonga, le chant habité du tanguero Walter “El Chino“ Laborde et les éclats clairs obscurs de l’harmoniciste Franco Luciano suivent l’architecture aérienne que dessine le guitariste Raul Kioko.

Les pulsations de ce cœur portuaire sont intérieures, elles naissent des prémices de l’histoire du tango mais résonnent dans un ciel ouvert sur l’éternité.

Studio de l’Ermitage 8 rue de l’Ermitage 75020 Paris Paris 75020 Paris 20e Arrondissement Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://shotgun.live/fr/festivals/la-milonga-portuaire-el-chino-raul-kioko-rudi-flores »}] https://shotgun.live/fr/festivals/la-milonga-portuaire-el-chino-raul-kioko-rudi-flores

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-12T19:30:00+01:00 – 2023-11-12T22:00:00+01:00

2023-11-12T19:30:00+01:00 – 2023-11-12T22:00:00+01:00

tango bal