Naïssam Jalal – Healing Rituals – Studio de l’Ermitage – CONVENTIONNEMENT 2023-2025 Studio de L’Ermitage Paris Catégorie d’Évènement: Paris Naïssam Jalal – Healing Rituals – Studio de l’Ermitage – CONVENTIONNEMENT 2023-2025 Studio de L’Ermitage Paris, 26 octobre 2023, Paris. Naïssam Jalal – Healing Rituals – Studio de l’Ermitage – CONVENTIONNEMENT 2023-2025 Jeudi 26 octobre, 20h00 Studio de L’Ermitage Après un concert sold-out au Café de la danse, Naïssam Jalal revient sur Paris pour vous présenter son 9ème album Healing Rituals. Après avoir été primée pour sa quête de l’invisible aux Victoires du Jazz 2019, Naïssam Jalal maintient le cap de la profondeur avec Healing Rituals. Sa musique se révèle ici véritable rituel de guérison. “J’ai composé ces rituels en dehors de toute tradition, ce sont les fruits de mon imagination. Le lien avec les éléments de la nature s’est imposé à moi très simplement. Je sais quel bien-être me procurent certains éléments naturels. Calme, plénitude, émerveillement. La rivière, la lune, le soleil, les collines, la brume, la forêt, le vent et la terre m’ont servi d’inspiration, de modèles. J’ai tenté de retranscrire en musique l’énergie puissante de chacun de ces éléments pour recréer dans les oreilles de l’auditeur, les sensations qu’ils créent en moi. » Naïssam Jalal : Flûte, voix, nay, composition

Clément Petit : Violoncelle

Claude Tchamitchian : Contrebasse

Zaza Desiderio : Batterie Une production Les couleurs du son / Tour’n’sol prod Studio de L’Ermitage 8 rue de l’ermitage – 75020 PARIS Paris 75020 Paris 20e Arrondissement Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/naissam-jalal-healing-rituals »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-26T20:00:00+02:00 – 2023-10-26T22:00:00+02:00

2023-10-26T20:00:00+02:00 – 2023-10-26T22:00:00+02:00 Jérôme Prébois Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Studio de L'Ermitage Adresse 8 rue de l’ermitage - 75020 PARIS Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Studio de L'Ermitage Paris latitude longitude 48.869968;2.391634

Studio de L'Ermitage Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/