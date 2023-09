Simone Prattico Quarteto Brasil Studio de l’Ermitage Paris, 20 octobre 2023, Paris.

Le nouveau quartet du batteur romain Simone Prattico fusionne le jazz contemporain avec le jazz brésilien qui figure parmi les musiques qui ont le plus inspiré son jeu. Adopté, dès ses débuts par la communauté des musiciens brésiliens, Simone est un interprète sans égal de la musique du pays qui a su le mieux combiner la mélodie européenne, l’harmonie du jazz et les rythmes de l’Afrique. Ces caractéristiques identifient également parfaitement les compositions de son album »Oriundo », qui figurent au répertoire du quartet. Ce n’est donc pas un hasard s’il revient aujourd’hui entouré de la crème des musiciens brésiliens de Paris, ses amis de toujours : Leonardo Montana au piano, Acelino de Paula à la basse et le grand Raul Mascarenhas au saxophone (Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa…). Une sélection idéale pour rendre hommage à des géants tels Milton Nascimento, Tom Jobim ou Djavan.

Simone Prattico : batterie

Leonardo Montana : piano

Acelino de Paula : basse

Raul Mascarenhas : saxophone

Gabi Hartmann : chant

Studio de l'Ermitage 8 rue de l'Ermitage 75020 Paris

jazz brésil