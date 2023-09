Play Time & Baldwin en transit Studio de l’Ermitage Paris, 27 septembre 2023, Paris.

Play Time & Baldwin en transit Mercredi 27 septembre, 20h00 Studio de l’Ermitage 15€ en prévente et 18€ sur place

Play Time : Trio Journal Intime & Jérémie Piazza :

Ensemble ils explorent les horizons sauvages des standards de jazz,

revisitent avec folie l’humour de Jacques Tati, et donnent la part belle à une musique personnelle, comme la bande originale de leur inoubliable voyage. A travers l’évocation des routes et paysages baltiques, ils nous invitent à vivre les

reliefs, les couleurs et les émotions de ce périple extraordinaire.

Sylvain Bardiau : trompette

Frédéric Gastard : saxophone basse

Matthias Mahler : trombone

Jérémie Piazza : batterie

Baldwin en Transit : Sortie d’album (Jazzdor Series – 2023):

Pour donner à entendre la puissance insurrectionnelle intacte de la parole de l’écrivain James Baldwin, le saxophoniste et compositeur Stéphane Payen fait dialoguer d’éminent·e·s artistes de la diaspora afro-américaine et un quartet de musicien·ne·s incontournables de la scène française. Un jeu de résonances aux multiples échos qui sublime les nombreuses déclinaisons d’une « conscience noire » en travail.

Stéphane Payen : saxophone, composition

Marc Ducret : guitare

Sylvaine Hélary : flûtes

Dominique Pifarély : violon

Jamika Ajalon : voix, textes

Mike Ladd : voix, textes

Tamara Singh : voix, textes

Studio de l’Ermitage 8 rue de l’Ermitage 75020 Paris Paris 75020 Paris 20e Arrondissement Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/play-time-baldwin-en-transit »}] https://www.billetweb.fr/play-time-baldwin-en-transit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-27T20:00:00+02:00 – 2023-09-27T23:00:00+02:00

jazz paris