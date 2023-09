Roda de l’Ermitage – Catia Werneck Studio de l’Ermitage Paris, 24 septembre 2023, Paris.

Roda de l’Ermitage – Catia Werneck Dimanche 24 septembre, 20h00 Studio de l’Ermitage 15€ sur place et en prévente

C’est dans une ambiance conviviale, comme au Brésil que six musicien(ne)s se retrouvent autour d’une table pour interpréter les plus grands classiques de la samba et quelques compositions personnelles qu’on jurerait écrites à Rio. Entre leurs mains, un cavaquinho (petite guitare brésilienne), des percussions de toutes tailles et de toutes sortes, du tambourin (pandeiro) aux tambours (rebolo, tantam, repique de mão). Galvanisé, le public s’agite, s’excite, danse et frappe des mains.

Ne cherchez pas plus loin la recette de la liesse !

Studio de l’Ermitage 8 rue de l’Ermitage 75020 Paris Paris 75020 Paris 20e Arrondissement Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/roda-de-lermitage18 »}] https://www.billetweb.fr/roda-de-lermitage18

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-24T20:00:00+02:00 – 2023-09-24T23:45:00+02:00

2023-09-24T20:00:00+02:00 – 2023-09-24T23:45:00+02:00

brésil samba