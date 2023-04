Julian Leprince-Caetano Studio de l’Ermitage Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Julian Leprince-Caetano Studio de l’Ermitage, 30 mai 2023, Paris. Julian Leprince-Caetano Mardi 30 mai, 20h30 Studio de l’Ermitage Tarif plein 18€ / Prévente 15€ Reflections, son nouvel album, réunissant ses amis musiciens tous issus de ces jeunes talents de la scène parisienne actuelle du jazz, s’ancre dans un style mélangeant les diverses influences, particulièrement celles du jazz instrumental contemporain New Yorkais, à celles du jazz actuel californien, de la musique classique, ou parfois des musiques du monde… Forêts aquatiques, traversées d’étendues arides, tensions urbaines, sérénités célestes Reflections dessinent les mille paysages d’une richesse infinie auxquels Julian Leprince-Caetano a donné vie. Julian Leprince-Caetano : piano, voix & compositions

Samuel F’hima : contrebasse

Balthazar Naturel : saxophone

Julian Leprince-Caetano : piano, voix & compositions

Samuel F'hima : contrebasse

Balthazar Naturel : saxophone

Jean-Baptiste Loutte : batterie

Studio de l'Ermitage
8 rue de l'Ermitage 75020 Paris

2023-05-30T20:30:00+02:00 – 2023-05-30T23:00:00+02:00

2023-05-30T20:30:00+02:00 – 2023-05-30T23:00:00+02:00 Jazz Jazz contemporain

